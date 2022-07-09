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Bir bayram klasiği! Acemi kasaplar yine iş başında hastanelere akın ettiler

Bir bayram klasiği! Acemi kasaplar yine iş başında hastanelere akın ettiler

Kurban Bayramı namazı sonrası kurbanlık telaşı başladı. Pek çok şehirden yalanma haberleri peş peşe geliyor. Acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. İşte gelen son görüntüler...

Bir bayram klasiği! Acemi kasaplar yine iş başında hastanelere akın ettiler

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. 

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Bir bayram klasiği! Acemi kasaplar yine iş başında hastanelere akın ettiler

Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.

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Bir bayram klasiği! Acemi kasaplar yine iş başında hastanelere akın ettiler

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. 

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Bir bayram klasiği! Acemi kasaplar yine iş başında hastanelere akın ettiler
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