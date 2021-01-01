Bir Başkadır'ın yıldızı Öykü Karayel 2021'in ilk güzel haberi verdi! Beğeni yağmuru yağdı
Yeni yılın ilk saatlerinde ünlü isimlerden de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bir Başkadır dizisiyle adından söz ettiren Öykü Karayel güzel haberi duyurdu.
İki yıl önce evlenen ünlü çift Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek beklediği haberi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.
Bir Başkadır dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Yeni yılın ilk saatlerinde Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinden güzle haber geldi.
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun doğacak çocuklarının adı belli oldu.