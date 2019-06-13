Bir bardak bakla kaç kaloridir işte mucize besinin insan vücuduna faydaları
Baklanın, mevsimin kıştan bahara döndüğünün ilk müjdecilerinden olduğunu belirten Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, birçok faydası bulunan bu besin hakkında konuştu.
Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişen bakla mutfağımızda taze, iç veya kuru olarak tüketilir. Bitkisel protein oranı yüksek olan bakla vitamin ,mineral ve lif açısından oldukça zengindir.
1 bardak (170 gram ) pişmiş bakla 187 kalori, 33 gram karbonhidrat, 13 gram protein, 9 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir. Folik asit, manganez, bakır, fosfor, demir ve potasyum açısından da oldukça zengindir. Peki baklanın insan vücuduna faydaları nelerdir?
1.Parkinson hastalığının semptomlarını hafifletir
Parkinson hastalığı dopamin üreten beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğundan Parkinson hastalarında düşük dopamin seviyesi görülür. Vücutta dopamine çevrilen bir nörotransmitter olan levodopa açısından oldukça zengin olan bakla Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletir.
2. Doğum anomalilerini önler
Omurilik ve beyin gelişimi açısından oldukça önemli olan folik asit nöral tüp defektini önlediğinden hamile annelerin mutlaka alması gereken bir vitamindir. Folik asit içeriğiyle zengin olan bakla sağlıklı fetal gelişimi destekler.