Bir babanın yıkıldığı an! Antalya'da dere yatağında bulunan oğlunun cesedini teşhis etti

Dalkılıç'ın 35 gün önce Likya Yolu'nda yürüyüşe başladığı, çadırda kamp yaptığı aktarıldı. En son 4 gün önce ağabeyi Alp Dalkılıç ile yaptığı telefon görüşmesinde "Her şey iyi, güzel gidiyor" dediği öğrenilen Dalkılıç'tan bu görüşmeden sonra haber alınamadığı belirtildi.