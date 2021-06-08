Bir babanın yıkıldığı an! Antalya'da dere yatağında bulunan oğlunun cesedini teşhis etti
ANTALYA'nın Finike ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kişinin cenazesi, ailesi tarafından alındı. Bodrum'dan gelen baba Dalkılıç ayakkabı ve boynundaki kolyeden Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cesedin oğlu Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu teşhis etti.
Antalya'nın Finike ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kişinin cenazesi, ailesi tarafından alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen Selahattin Dalkılıç, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cesedin 40 yaşındaki oğlu Tuna'ya ait olduğunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti. Baba Dalkılıç, gözyaşlarına hakim olamadı.
Dalkılıç'ın yürüyüş yaparken ayağının kaydığı, başını taşa çarptıktan sonra dere yatağına düştüğü belirlendi. Fransa'da uluslararası bir kuruluşta video editörü olarak görev yaptığı öğrenilen Tuna Dalkılıç'ın, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı işini uzaktan çalışma yöntemiyle sürdürdüğü belirtildi.
Dalkılıç'ın 35 gün önce Likya Yolu'nda yürüyüşe başladığı, çadırda kamp yaptığı aktarıldı. En son 4 gün önce ağabeyi Alp Dalkılıç ile yaptığı telefon görüşmesinde "Her şey iyi, güzel gidiyor" dediği öğrenilen Dalkılıç'tan bu görüşmeden sonra haber alınamadığı belirtildi.