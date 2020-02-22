'Bir ay sonra görüşürüz' dedi Deniz Seki İrfan Özçelik evlilik kararı aldılar!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık beş aydır aşk yaşadığı İrfan Özçelik ile evlilik kararı aldılar. Seki, muhabirlerin sorduğu ilişkisi hakkındaki soruya bir ay sonra görüşürüz cevabını verdi.
Geçen senin Ağustos ayında ilişkileri ortaya çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki ve İrfan Özçelik, demirli bir teknede baş başa tatil yaptıkları öğrenilmişti. Çiftin gözlerden uzak olmak için Göcek'i tercih ettikleri iddia edildi. Mutlu çift ilişkilerini resmiyete dökmek için gün saydıkları öğrenildi.
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İrfan Özçelik ile aşk yaşayan şarkıcı Deniz Seki, önceki günlerde bir mekandan çıkarken sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirlerin sorduğu evlilik iddialarına yanıt veren Deniz Seki, evlilik haberini doğrulamış oldu.
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Deniz Seki, mekan çıkışı muhabirlerin sorusuna "Bir ay sonra görüşürüz" diyerek ufukta evlilik olacağının sinyalini verdi.
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Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir konserinde şu ifadeleri kullanmıştı:
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