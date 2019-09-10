Bir avuç yedikten 4 saat sonra! Cevizin bu faydası araştırmada ortaya çıktı

Ceviz günlük hayatta sevilerek tüketilen bir yemiş türüdür. Ceviz hem vitamin hem de mineral deposu aynı zamanda. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan cevizin daha birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Peki yüksek besinli bir gıda olan cevizin faydaları nelerdir? Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte cevizin faydaları.