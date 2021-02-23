Bir asırdır kimse görmemişti! Kendi kendine üreyebilen yamyam çekirge Türkiye'de

Kumda yaşadığı için çöl ekosistemlerinde anahtar bir tür olan çekirgeye "Kum kriketi" ismini verdiklerini anlatan Aydın, ilgi çeken çekirgenin dağılımını, biyolojik özelliklerini, insanın bu tür üzerindeki etkilerini ve bu çekirge türünün diğer canlılar üzerindeki etkilerini araştırarak bilimsel yayınlar hazırladığını kaydetti.