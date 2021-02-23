Bir asırdır kimse görmemişti! Kendi kendine üreyebilen yamyam çekirge Türkiye'de
Bir asırdır görülmeyen çekirgenin neslinin tükenmediğini iddia eden Prof. Dr. Gökhan Aydın haklı çıktı. Yamyam çekirgeye 20 yıl önce deltalarda rastlandı. Sahip olduğu özellikler şaşırtırken 'yamyam' denmesinin nedeni bakın neymiş...
Atabey Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Aydın, Türkiye'de 1800'lü yılların sonunda keşfedilen ve o dönem yabancı bilim insanlarınca yapılan incelemeler sonunda sayılarının oldukça azaldığı tespit edilen etçil çekirgeye Fransa'da "Schizodactylus inexpectatus" ismi verildiğini söyledi.
Dışarıdan görmeye geldiler: Yaklaşık 20 yıl önce, bir asırdır görülmediği için nesli tükendiği düşünülen çekirgeyi Çukurova ve Göksu'daki deltalarda bulduklarını aktaran Aydın, çekirgenin tekrar bulunduğunu öğrenen Almanya, Çekya, İtalya ve Polonya gibi birçok ülkeden bilim insanının Türkiye'ye gelerek böceğin yaşam alanını yerinde incelediğini dile getirdi.
Kumda yaşadığı için çöl ekosistemlerinde anahtar bir tür olan çekirgeye "Kum kriketi" ismini verdiklerini anlatan Aydın, ilgi çeken çekirgenin dağılımını, biyolojik özelliklerini, insanın bu tür üzerindeki etkilerini ve bu çekirge türünün diğer canlılar üzerindeki etkilerini araştırarak bilimsel yayınlar hazırladığını kaydetti.
Aydın, Akdeniz'e yakın kıyı kesimlerinde görülmesi beklenen bu çekirge türünün kentlerin kıyı alanlarına kadar yayılmasından dolayı doğal habitatlarının yıprandığını söyledi.