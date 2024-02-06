Bir apartmanda 30 kişi kayıp! Daha ne kadar sabredeceğiz? Nereye gittiler?
6 Şubat depreminde Antakya'daki İlke Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden 30(unun ne ölüsüne ne de dirisine hala ulaşılamadı. Mustafa Kılıç (31), eşi Hasret Kılıç (29) ve çocukları Asel Kılıç da kayıplar arasında. Baba Selahattin Kılıç, depremin birinci yıldönümünde isyan etti.
Selahattin Kılıç halen, Antakya İlke Apartmanı’nda enkaz altında kalan oğlu Mustafa Kılıç’ı (31), gelini Hasret Kılıç’ı (29) ve torunu Asel Kılıç’ı arıyor. Depremden sonra yangının da çıktığı İlke Apartmanı’nda 30’a yakın kişi kayıp.
Enkazdan bir kemik bile çıkmadı
Bir hafta boyunca enkazdan ayrılmadığını söyleyen Salahattin Kılıç, “Ölü çıkan oldu, sağ çıkan oldu, ama benim çocuklarım çıkmadı” diyor. Müracat sonucu enkazın tekrar arandığını söyleyen Kılıç, “İçinden bir kemik bile çıkmadı” ifadelerini kullanıyor.
Kılıç ardından hem bölgede, hem büyük şehirlerde hastane hastane çocuklarını ve torununu aramış, fakat buralarda da bir neticeye ulaşamamış.
Aile üyelerinin DNA örnekleri verdiğini; savcılıklarda, adli tıplarda, kimsesizler mezarlıklarında enkazdan çıkarılmış cenazelerin fotoğraflarına baktığını söyleyen Kılıç yaşadığı zor süreci, “Yaklaşık 2-3 bin fotoğrafa baktım. O fotoğraflara baka baka psikoloji kalmadı bende” sözleriyle anlatıyor.