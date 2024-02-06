Bir apartmanda 30 kişi kayıp! Daha ne kadar sabredeceğiz? Nereye gittiler?

Enkazdan bir kemik bile çıkmadı

Bir hafta boyunca enkazdan ayrılmadığını söyleyen Salahattin Kılıç, “Ölü çıkan oldu, sağ çıkan oldu, ama benim çocuklarım çıkmadı” diyor. Müracat sonucu enkazın tekrar arandığını söyleyen Kılıç, “İçinden bir kemik bile çıkmadı” ifadelerini kullanıyor.