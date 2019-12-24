Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir anne daha evladına kavuştu. 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremeyen annenin gözyaşları dinerek yüzü güldü.
Suna Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremediği söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi.
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Beyazıt, 1 ay önce eşi Serkan Beyazıt’ın kendisini arabadan atarak otobanda yolun kenarında bıraktığını ve 2 yaşındaki çocuğuyla oradan uzaklaştığını ileri sürerek gözyaşlarına boğuldu.
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4 yıllık evliliklerinde hem psikolojik hem fiziki şiddete maruz kaldığını iddia eden Beyazıt, “Ailesi beni hiçbir zaman istemedi, eşim beni ailesinin yanında her zaman ezdi” dedi.
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Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunun anneye ihtiyacı olduğunu söyleyerek geçici velayetin kendisine verilmesini istedi.
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