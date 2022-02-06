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Bir anda yere yığıldı TV8 Survivor'da korku dolu anlar! Acun Ilıcalı açıkladı: Talebi kabul edildi

Bir anda yere yığıldı TV8 Survivor'da korku dolu anlar! Acun Ilıcalı açıkladı: Talebi kabul edildi

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kadınlar oyunu beraberlikle sonuçlanırken erkekler mücadelesi dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Bir anda yere yığıldı TV8 Survivor'da korku dolu anlar! Acun Ilıcalı açıkladı: Talebi kabul edildi

TV8'in artık fenomen haline gelen hayatta kalma yarışması Survivor 2022 All Star bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. 

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Bir anda yere yığıldı TV8 Survivor'da korku dolu anlar! Acun Ilıcalı açıkladı: Talebi kabul edildi

Bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışmanın bu akşamki oyun gününde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 

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Bir anda yere yığıldı TV8 Survivor'da korku dolu anlar! Acun Ilıcalı açıkladı: Talebi kabul edildi

 Su üzerindeki platformda birbirlerini suya düşürmeye çalışan ikili mücadelelerde zaman zaman gerilim dozu oldukça yükseldi. 

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Bir anda yere yığıldı TV8 Survivor'da korku dolu anlar! Acun Ilıcalı açıkladı: Talebi kabul edildi

Sert müdahalelerin yaşandığı Survivor haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazananı erkekler arasında oynanan mücadele belirlendi.

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