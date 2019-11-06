Bir Aile Hikayesi'nin yıldızı Alper Saldıran Pınar Tuncegil'den sessiz sedasız boşandı
FOX TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nin yıldızı Alper Saldıran 6 yıllık eşi Pınar Tuncegil'den bugün boşandı.
2013 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Pınar Tuncegil ile birleştiren Alper Saldıran, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 6 yıllık evliliğini bitirdi. İstanbul 11. Aile Ceza Mahkemesindeki duruşmasına Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil ile avukatları katıldı.
Mahkeme hakiminin, "Boşanmak konusunda kararlı mısınız?" sorusuna her iki tarafta boşanma konusunda anlaştıkları yönünde cevap verdi. Yaklaşık 3 dakika süren duruşma sonunda çift, anlaşmalı olarak boşandı.
Kimseye haber vermeden adliyeye gelen çift, Işın Karaca'nın boşanma duruşmasını bekleyen muhabirlere yakalandı. Karşısında muhabirleri görünce şoke olan çift, yaptıkları açıklamada "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. 14 yıldır tanışıyoruz. İyi arkadaş olduğumuz için boşanma kararı aldık" dedi.
Alper Saldıran ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve yaklaşık 14 yıldır tanıştıklarını söyleyen Pınar Tuncegil, evliliklerinde herhangi bir ihanet olmadığını söyledi.