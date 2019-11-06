Bir Aile Hikayesi'nin yıldızı Alper Saldıran Pınar Tuncegil'den sessiz sedasız boşandı

2013 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Pınar Tuncegil ile birleştiren Alper Saldıran, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 6 yıllık evliliğini bitirdi. İstanbul 11. Aile Ceza Mahkemesindeki duruşmasına Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil ile avukatları katıldı.