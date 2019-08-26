Bir Aile Hikayesi'nin Derya'sı Seren Şirince evlendi! İngiliz damat geldi
Son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Derya karakterine hayat veren Seren Şirince, İngiliz sevgilisi Tobias Sutter ile dünyaevine girdi.
Bir dönem Show Tv'de yayımlanan İlişki Durumu Karışık dizisi ile adını duyuran son olarak Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi'nde Derya karakterine hayat veren Seren Şirince, dün akşam Beyoğlu'nda bir restorantta yaptığı düğün ile İngiliz sevgilisi Tobias Sutter ile hayatını birleştirdi.
Seren Şirince, 3 yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Tobias Sutter ile Beyoğlu'nda bir restoranda, ailelerin ve yakın dostların katıldığı düğünle evlendi. Düğüne ait görüntüleri ise Şirince, sosyal medya hesabından paylaştı.
Seren Şirince, 3 yıldır beraber olduğu sevgilisi Tobias Sutter ile aşkını ise sosyal medyaya yüklediği bu fotoğraf ile duyurmuştu. Şirince, Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafın altına ''Aşk sonsuzdur'' notunu düşmüştü.
Peki, Seren Şirince kimdir?
Seren Şirince, 1 Ocak 1991 İzmir doğumlu. Tiyatroya ufak yaşlarda; İzmir'de Han Tiyatrosunda Rüçhan Gürel'in eğitimleriyle başladı ve daha sonra üniversite eğitimi devam ederken gelen teklif neticesinde 2012 yılında Araf Zamanı ve 2013 yılında Aşk Emek İster adındaki dizilerde oynadı.