Bir Aile Hikayesi'nin Derya'sı Seren Şirince evlendi! İngiliz damat geldi

Bir dönem Show Tv'de yayımlanan İlişki Durumu Karışık dizisi ile adını duyuran son olarak Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi'nde Derya karakterine hayat veren Seren Şirince, dün akşam Beyoğlu'nda bir restorantta yaptığı düğün ile İngiliz sevgilisi Tobias Sutter ile hayatını birleştirdi.