Bir Aile Hikayesi dizisinde yaprak dökümü! Fox TV'yi hayal kırıklığına uğratmıştı
Fox TV'de Cumartesi günleri yayınlanan ancak reyting yarışına yenik düşen Bir Aile Hikayesi dizisinin yeni bölümünde flaş bir ayrılığın gerçekleşeceği öğrenildi.
12 Ekim Cumartesi günü 17. bölümüyle ekranlarda olacak olan ve başrollerinde Celil Nalçakan, Songül Öden, Birkan Sokullu ve Ezgi Eyüboğlu'nun bulunduğu Bir Aile Hikayesi dizisinde beklenmeyen bir ayrılık meydana geliyor.
Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölüm fragmanında Şakir karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı'nın, senaryo gereği rahatsızlanarak aniden diziye veda ettiği görülüyor.
Final mi yapacak?
Öte yandan kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan dizinin, 20. bölümünde final yapacağı konuşuluyor. Dizinin final yapmasının sebebi ise reytingler olarak gösteriliyor.
Bir Aile Hikayesi'nin son bölümünde neler yaşandı?
Konser sonrası Reyhan ve Cem’in arası açılmıştır ve birbirlerine mesafelidirler. Ama bu durum her ikisini de içten içe üzmektedir.