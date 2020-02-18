Bir aile daha dağdan inen evladına kavuştu 6 yıllık hasret bitti
DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu. Volkan Aslan, örgütten kaçarak Türkiye'ye geldi ve anne babasına sarıldı.
Diyarbakır'da HDP İL Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerden birisi daha evladına kavuştu. Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından sarıldı.
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi. Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, dün evlatlarının Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen Aslan çifti, oğulları Volkan ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan'a sarılan anne ve baba Aslan, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.