Bipolar bozukluk nedir belirtileri nelerdir?
Bipolar bozukluk ya da duygu durum bozukluğu kişinin duygudurumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden oluyor. Bipolar bozukluk hakkında merak edilenler haberimizde.
Bipolar bozukluk kişinin ruh halinde çarpıcı değişikliklere yol açan yükselme ve alçalma dönemleri, depresif ve manik ‘ataklar’ olarak tanımlanıyor. Bazı kişiler depresyona ya da maniye daha yatkın olurken bazı kişilerde belirtiler, iki uç duygu durum arasında gidip gelme (karma epizot) şeklinde olabilmektedir. Toplumda her 100 kişiden % 1-2’sinde görülen bipolar bozukluk, sıklıkla genç erişkenlikte 15-35 yaş aralığında ortaya çıkan, kadın ve erkekte eşit olarak görülen bir rahatsızlıktır.
Mani nedir?
Maniye girmiş kişi (yani ‘manik’ hasta) son derece neşelidir. Güler şarkı söyler, herkesle sohbet eder ancak hasta neşeli olmakla birlikte kolaylıkla da sinirlenebilir. Bipolar hastalığı (duygudurum bozukluğu) olan kişilerin fikirlerini eleştirmeye, taşkın davranışlarını engellemeye çalıştığınızda da büyük bir öfkeye kapılabilirler. Mani ‘anormal‘ bir durumdur ve kişi neşeli, mutlu, espirili ve enerjik olmasına rağmen kişinin tüm sosyal uyumu bozulmuştur.
Bipolar bozukluk (manik dönem) belirtileri nelerdir?
-Uyku problemleri (uyku ihtiyacında azalma)
-Oldukça yükselmiş (öforik) duygudurum
-Artmış enerji, etkinlikler ve yerinde duramama hali
-Konsantrasyonda azalma
-Cinsel istek artışı
-Çok para harcama
-Kişinin kendi kabiliyeti konusunda gerçek olmayan inanışlara sahip olması
-Yargılama kapasitesinde azalma
-Düşünme ve konuşma içeriğinde artış
-Tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış