Binlerce yıllık! Gaziantep'te kazılarda ortaya çıktı: Çok önemli kompleks yapısına ulaştık
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkanlar bilim dünyasını heyecanlandırdı.
İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyüğü'nde Tahta Köprü Barajı Kurtarma Kazıları projesi kapsamında 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yüzey alan çalışması yapıldı.
Bin 600 metrekare alanda yapılan kurtarma kazısında Taşlıgeçit Höyüğü'nün MÖ 2 bin yıllarında orta ve genç tunç çağlarında önemli bir kent yerleşkesi olduğu ve kuzey levent koridoruna ışık tutacağı belirtildi.
Arkeolog ve akademisyenlerden oluşan 20 kişilik teknik ekip ve 65 işçi ile başlatılan kazılarda, Roma dönemine ait parfüm şişesi, tandır, hayvan iskeletleri ve insan uzuvları ile yüzlerce küp parçası bulundu.
Taşlıgeçit Höyüğü'nün Roma dönemine tarihlendiğini ifade eden Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Taşlıgeçit Höyüğü'nde kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Höyük kazıları yavaş yürüyen, dikkat ve özen gerektiren kazılar. En son Taşlıgeçit Höyüğü'nde 2009-2010 yıllarında kazı çalışması olmuştu." dedi.