Binlerce vatandaşa 50 bin lira destek ödenecek! Ücret alınmayacak
Borç yapılandırma düzenlemesine depremzedelere yardımı kolaylaştıran maddeler eklendi. Çalışan depremzedeye işveren tarafından yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlardan vergi alınmayacak. Kurumlar Vergisi mükellefine sağlanan vergi teşviklerinden de bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. İşte detaylar...
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik yeni maddeler eklendi.
Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmayacak.
Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.
Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak.