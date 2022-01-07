Binlerce sözleşmeli personel ve memur alınacak! İlan yayınlandı başvurular nasıl yapılacak?
Farklı statülerde toplam 4 milyon 834 bin personeli bulunan kamuda, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkıldı. Peki hangi kurum ne kadar personel alacak? Sözleşmeli personel ve memur alımı ilanlarına nasıl başvuruluyor? İşte tüm detaylar...
2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vesaire) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam eden kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.
Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla istihdam sağlayan kamu, 2022'de de ihtiyaç duyulan kadrolar için ilana çıktı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İlanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.