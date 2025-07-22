Binlerce memur bunu bekliyordu yürürlüğe girdi! Kadın-erkek ayrımı yok

KİMLER YENİ UYGULAMADAN YARARLANAMAYACAK?

Yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak.

EVLAT EDİNEN MEMUR DA BU HAKTAN FAYDALANABİLECEK

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması, çocuğunun sağ olması, kadro ünvanının çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanları arasında yer almaması ve yazılı talepte bulunması gerekecek. Bir çocuğu evlat edinen memur da bu haktan yararlanabilecek.