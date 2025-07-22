Binlerce memur bunu bekliyordu yürürlüğe girdi! Kadın-erkek ayrımı yok
Çocuklu işçi ve memurlar için yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Karara göre, çocuğu ilköğretime başlayana kadar çalışan yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek. Peki sigorta primi ödenecek mi? Kimler nasıl faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...
İşçi ve memurlara çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar yarım zamanlı çalışma hakkı veren kanun 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. İşçiler, aynı yıl kasım ayında yayımlanan yönetmeliğin ardından bu haktan yararlanmaya başladılar. Memurlarla ilgili yönetmelik ise aradan sekiz yıl geçtikten sonra geçen hafta yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin gecikmesi kapsama alınacak personel konusunda kurumlar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandı.
KİMLER YENİ UYGULAMADAN YARARLANAMAYACAK?
Yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak.
EVLAT EDİNEN MEMUR DA BU HAKTAN FAYDALANABİLECEK
Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması, çocuğunun sağ olması, kadro ünvanının çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanları arasında yer almaması ve yazılı talepte bulunması gerekecek. Bir çocuğu evlat edinen memur da bu haktan yararlanabilecek.
Memurlar, çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar herhangi bir tarihte yarım zamanlı çalışma talebinde bulunabilecekler. Müracaat sırasında haftalık yarım zamanlı çalışacakları günleri ve çalışma saatlerini belirtecekler.
ÇALIŞMA GÜNÜ 3'TEN AZ OLAMAZ
Memurların haftalık çalışma süresi 40 saat. Yarım zamanlı çalışma süresi 20 saat olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma 3 günden az olamayacak. Günlük 3 saatten az, 8 saatten fazla çalıştırılamayacaklar. Günlük çalışma saatleri her gün farklı belirlenebileceği gibi haftanın 5 gününe günde 4 saat olarak da belirlenebilecek.
YILLIK İZİN HAKKI DEĞİŞMEYECEK
Yarım zamanlı çalışan memurların mazeret izinleri ile yıllık izin süreleri değişmeyecek. Ancak, kadın memurlara bu dönemde ayrıca süt izni verilmeyecek.
Yetkili amir, hizmet ihtiyacına veya memurun talebine göre haftalık yarım zamanlı çalışma gün ve saatlerinde ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.