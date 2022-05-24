Binlerce liralık kıyafetlerini 50 TL'ye sokakta satıyor! Oryantal Didem Kınalı gören şaştı kaldı
İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği Oryantal Didem Kınalı'yı sokakta kıyafetlerini satarken görenler şaşıp kalırken işin aslı ortaya çıktı.
Oryantal Didem Kınalı, pandemi nedeniyle uzun süre işsiz kalmıştı. Kınalı hatta geçtiğimiz sene kira ve faturalarının ödenmesi için e-devlet üzerinden yardım başvurusu yapmıştı.
Kınalı, zor günler geçirdiğini belirtip "Bir yıldır para kazanamıyorum. Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" demişti.
Öte yandan daha önce kiracısından dert yanan ünlü isim, "Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor." demişti.
Avukatı aracılığıyla ihtarname gönderen Kınalı'ya kiracısı '100 bin TL verirsen evi boşaltırım' dediği öğrenilmişti.