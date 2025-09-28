Binlerce kişi tek yürek oldu! Berlin'de Filistin'e destek için yürüdüler...
İsrail'in Gazze'deki katliamına ve Almanya'nın Netanyahu hükümetine verdiği desteğe tepki gösteren 100 binden fazla kişi Almanya'nın başkenti Berlin'de yürüyüş gerçekleştirdi. "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'deki katliamı durdurun" sloganları atan protestocular Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını istedi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 100 bini aşkın kişi Filistin'e destek için yürüdü. Yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı.
GROSSER STERN MEYDANI'NA YÜRÜDÜLER
Medico International Sözcüsü Timo Dorsch, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti. Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 100 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.
"AB İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULASIN"
Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.
"İSRAİL BOMBALIYOR ALMANYA FİNANSE EDİYOR"
Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı, "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı. Eylemciler, yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyarıldı.