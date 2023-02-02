Binlerce işçinin beklediği ödemeler başladı! 8 bini geçti kimler kaç para alacak?

İkramiye ödemeleri TC kimlik numarasına göre yapılıyor. O nedenle TC kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 ile başlayanların belirlenen tarihleri kontrol etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk’e yaptığı açıklamasında kamu işçisinin ikramiye ödemeleri ile ilgili tüm detayları şu sözlerle anlattı: