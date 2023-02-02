Binlerce işçinin beklediği ödemeler başladı! 8 bini geçti kimler kaç para alacak?
Asgari ücret ve memur maaşlarına zamdan sonra işçi ikramiyelerinde yeni tutarlar ve ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi herkes ilave tediye ödemelerinin yani ikramiyelerin ne kadar yatacağını merak etmeye başladı. Peki, İlave tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye 2023 ödemeleri ne zaman verilecek? İşte 2023 yılının ilk tediye yani ikramiye ödemeleri ile ilgili detaylar…
Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamlardan sonra kamu işçilerinin ikramiyeleri de yeniden belirlendi. İşçilerin ikramiyeleri hesaplarına ne zaman yatırılacak ve ikramiye ödemeleri nasıl hesaplanacak? Buna göre kamu işçilerine 3 taksit halinde toplamda 8 bin liraya varan ikramiye verilecek.
Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? İşte tüm merak edilenler…
İkramiye ödemeleri TC kimlik numarasına göre yapılıyor. O nedenle TC kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 ile başlayanların belirlenen tarihleri kontrol etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk’e yaptığı açıklamasında kamu işçisinin ikramiye ödemeleri ile ilgili tüm detayları şu sözlerle anlattı:
“Kendilerine ödenen ikramiyeleri biz tediye ödemeleri diye adlandırıyoruz. Tabi Ocak ayından itibaren asgari ücretin artışı memur ve memur emeklilerinin maaşlarının artışları onların ikramiyelerinde de belli bir oranda artış meydana getirdi.