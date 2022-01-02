Binlerce işçi yüzde 17'lik zamma karşı Kocaeli'de greve çıktı! Türk Metal Sendikası: Bıçak kemiğe dayandı
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Gelin masaya, iyi sözleşme yapalım, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda önümüzü görelim." dedi.
Türk Metal Sendikası tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Metal Emekçileri Büyük Yürüyüş ve Mitingi"ne, farklı illerden binlerce işçi katıldı.
Doğu Kışla Parkı ve Hasan Gemici Spor Salonu otoparkına park eden otobüslerden inen işçiler, buradan kortejler halinde yürüyerek Milli İrade Meydanı'na giriş yaptı.
Meydanda çeşitli pankartlar açarak sloganlar atan işçiler, halay çekerek eğlendi.
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde MESS yetkililerinin uzlaşmaz tutum sergilediğini belirterek, metal işçilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.