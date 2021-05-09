Binlerce Filistinli Kadir Gecesi‘nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kudüs'ün farklı noktalarında yaşanan olaylarda toplam 205 kişi yaralanırken binlerce Filistinli, İsrail güçlerinin girişleri engellenmesine ve Kudüs şehrine giden yollara barikatlar kurmasına rağmen Kadir Gecesi’nde teravih namazı için mescide akın etti.