Binlerce çalışanın haberi bile yok! Yıllık izne çıkmadan okuyun

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresi olan çalışanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan ise az hizmet süresi olan çalışanlara en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlara en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullanabiliyor.