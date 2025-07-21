Binlerce çalışanın haberi bile yok! Yıllık izne çıkmadan okuyun
Yaz tatiline gitmek için plan yapman milyonlarca çalışan yıllık izinlerini kullanmaya başladı. "Tatilin yarısı yolda geçti" diyenler için ise çoğu çalışanın bilmediği yol izni devreye giriyor. Yol izni hakkı çalışanların talep etmesi halinde tatillerini 4 gün daha uzatmalarını sağlıyor. İşte detaylar...
Yaz aylarının gelmesiyle milyonlarca çalışan dört gözle yıllık izne çıkmayı bekliyor. Tatil planı yapanlar ise vakitlerinin çoğunun yolda geçmesinden dertli. Peki yol izni alınabilir mi? İşte yıllık izine çıkanların bilmesi gereken detaylar...
1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresi olan çalışanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan ise az hizmet süresi olan çalışanlara en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlara en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullanabiliyor.
Yıllık izinler istenilen gün sayısı kadar kullanılabilirken birçok çalışanın bilmediği yol izni de ücretli yıllık izine dahil edilebiliyor.
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan detaya göre, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda.