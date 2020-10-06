Bingöllü genç koronavirüsü fırsata çevirdi! Kurduğu tesisle adeta para basıyor
BİNGÖL'de yaşayan 33 yaşındaki Sinan Güven koronavirüsü fırsata çevirdi. TIR şoförlüğünü bırakıp kurduğu fabrikayla adeta para basıyor.
Genç ilçesinde oturan ve 6 yıl boyunca şehirlerarası TIR şoförlüğü yapan Sinan Güven, mola verdiği benzin istasyonları ve kahvehane gibi yerlerde koronavirüs nedeniyle cam bardak kullanımının azaldığını ve kağıt bardağa olan talebin arttığını fark etti.
110
Bingöl'de de kağıt bardak üreten bir tesisin olmadığını öğrenen Güven, daha önceden aldığı girişimcilik sertifikasıyla KOSGEB'e başvurdu.
210
Başvurusu onaylanan Güven, 150 bin TL hibe desteği alarak, ilçedeki sanayi sitesinde küçük bir kağıt bardak üretim tesisi kurdu.
310
3 işçi de çalıştırmaya başlayan Güven, günde yaklaşık 150 bin kağıt bardak üretiyor.
410