Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı ortalık savaş alanına döndü!
BİNGÖL'de iki otomobilin karıştığı kazada felaket kaçınılmaz oldu. Araçlardan biri taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç kara yolu 10'uncu kilometresinde, Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur Çağlayan yönetimindeki 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmayla otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 kişi öldü: Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Eyüp Tangüneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücüler tedavi altında: Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.