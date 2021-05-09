Bingöl'de kocasını öldürdü 10 parçaya bölüp foseptik çukuruna attı! Yasak aşk mesajı....

Bingöl'de evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Bilgeç için kayıp başvurusu yapılmış, arama çalışmalarında izine rastlanmamıştı. Yılmaz Bilgeç'in babası foseptik çukurundan kötü kokular alınca tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Kayıp adamın, eşi tarafından öldürülüp 10 parçaya ayrılarak çukura atıldığı öğrenildi. Kocasını öldürüp 10 parçaya ayıran Beyhan Bigeç tutuklandı. İşte o korkunç cinayetin kan donduran nedeni...