Bingöl'de kocasını öldürdü 10 parçaya bölüp foseptik çukuruna attı! Yasak aşk mesajı....
BİNGÖL'de 2 çocuk annesi Beyhan Bigeç, eşi Yılmaz Bigeç'i uykusunda öldürüp, 10 parçaya böldükten sonra foseptik çukuruna attı. Kötü koku üzerine vahşet ortaya çıktı. Vahşetin altından ise yasak aşk çıktı...
Bingöl'de evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Bilgeç için kayıp başvurusu yapılmış, arama çalışmalarında izine rastlanmamıştı. Yılmaz Bilgeç'in babası foseptik çukurundan kötü kokular alınca tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Kayıp adamın, eşi tarafından öldürülüp 10 parçaya ayrılarak çukura atıldığı öğrenildi. Kocasını öldürüp 10 parçaya ayıran Beyhan Bigeç tutuklandı. İşte o korkunç cinayetin kan donduran nedeni...
Bingöl Karlıova'da öldürdüğü kocasını 10 parçaya ayırıp foseptik çukuruna atan 36 yaşındaki Beyhan Bigeç tutuklandı. Kan donduran olay, 26 gün önce Sakaören Köyü'nde yaşandı. İki çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç kaybolunca, babası Fikri Bigeç durumu jandarmaya bildirdi.
Aramalarda genç adamın izine rastlanmadı. İki gün önce baba Bigeç, foseptik çukurundan kokular geldiğini fark etti. Kapağı kaldıran baba Bigeç, korkunç manzara ile karşılaşınca jandarmayı aradı.
Telefondaki mesajı görünce kavga ettik
10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bigeç'e ait olduğu belirlendi. Bigeç'in iki çocuk annesi eşi Beyhan Bigeç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. İddiaya göre, Yılmaz Bigeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü.