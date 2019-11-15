Bingöl'de inanılmaz mağaranın altında gizli geçit var deniyor

Bizans döneminden günümüze kadar gelen tarihi bir miras olan Solhan ilçesindeki Zağ Mağaraları, uzun yıllar baskı gören Hristiyanların saklandıkları, ibadetlerini gizli yaptıkları ve yaşamların sürdükleri yer olarak kullanılıyordu. Beş ayrı kattan oluşan mağara, şimdilerde turizme kazandırılmayı bekliyor.