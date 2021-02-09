Bingöl'de hobisi mesleği oldu! İnternette pahalı diye başladı taleplere yetişemiyor
BİNGÖL'de bir genç hobi olarak başladığı işi talep çok olunca meslek haline getirdi.
Genç ilçesinde yaşayan Sinan Satık, elektrik ustası olarak çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kaldı. Başvurduğu firmalardan da olumsuz yanıt alan Satık, pandemiyle beraber eve kapandı. İnternet siteleri üzerinden baktığı hediyelik ürünlerin fiyatlarındaki pahalılığı görünce almak yerine evde yapmaya karar verdi.
Çevresinden beğeni aldı: İlk başta hobi olsun diye hediyelik eşya yapmaya başlayan Satık'ın ürünleri, ailesi ve komşuları tarafından beğenilince daha fazla üretti.
Satık, ürünlerine talep artınca işini büyütmeye karar verdi. Elindeki malzemeler yetersiz olunca kuzeninin mobilya atölyesinde çalışmaya başlayan Satık, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarla sipariş toplamaya başladı.
Atölye kurmayı hedefliyor: Hobisini meslek haline getiren Satık, ilginin böyle devam etmesi halinde yanına işçi de alarak atölye kurmayı hedefliyor.