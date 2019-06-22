Bingöl'de bir çiftçi buldu dünyanın en güçlü böceği

Bingöl'de bir çiftçi buldu dünyanın en güçlü böceği

BİNGÖL'de bir çiftçi, dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu.

Bingöl'de bir çiftçi buldu dünyanın en güçlü böceği - Sayfa 1

Ağaçeli köyünde oturan Barış Karatoprak (32), tarladan eve geldiğinde üzerindeki böceği fark etti. Karatoprak, ilk kez karşılaştığı böcekle ilgili internetten araştırma yaptı. Böceğin gergedan böceği olduğunu öğrendi. 

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Bingöl'de bir çiftçi buldu dünyanın en güçlü böceği - Sayfa 2

Karatoprak, araştırmayla gergedan böceğinin kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olduğunu öğrendiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Tarladan eve geldiğimde üzerime bir şeyin konduğunu fark ettim. Önce önemsiz bir şey olduğunu zannettim, sonra elime alıp baktığımda burnunda sivri boynuz olduğunu gördüm. 

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Bingöl'de bir çiftçi buldu dünyanın en güçlü böceği - Sayfa 3

İnternette yaptığım araştırmada gergedan böceği olduğunu öğrendim. Dünyanın en güçlü böceğiymiş. Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü. 

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Bingöl'de bir çiftçi buldu dünyanın en güçlü böceği - Sayfa 4

Karatoprak, yetkililerin böceği gelip inceleyebileceğini söyledi.

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