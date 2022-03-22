Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı
BİNGÖL'de Özel Hareket Şube Müdürlüğünde meydana gelen patlamada şehit olan özel hareket polislerinin naaşları düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
BİNGÖL merkez Simani Mahallesi'nde bulunan Özel Hareket Şube Müdürlüğünde eğitim esnasında antitank mühimmatımın sevki sırasında meydana gelen patlamada özel hareket polisleri Necati Aygün ve Birol İli ağır yaralandı.
Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı özel hareket polisleri burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.
Şehit polisler için görev yaptıkları Özel Hareket Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törene şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, şehit İli'nin eşi Merve İli ve ailelerinin yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şehitlerin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.