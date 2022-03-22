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Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı
Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

BİNGÖL'de Özel Hareket Şube Müdürlüğünde meydana gelen patlamada şehit olan özel hareket polislerinin naaşları düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

BİNGÖL merkez Simani Mahallesi'nde bulunan Özel Hareket Şube Müdürlüğünde eğitim esnasında antitank mühimmatımın sevki sırasında meydana gelen patlamada özel hareket polisleri Necati Aygün ve Birol İli ağır yaralandı.

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Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı özel hareket polisleri burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.

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Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şehit polisler için görev yaptıkları Özel Hareket Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

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Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

Törene şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, şehit İli'nin eşi Merve İli ve ailelerinin yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şehitlerin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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