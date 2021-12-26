BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33

Bingöl Karlıova'da sıcaklık -20 derece! Havaya atılan kaynar su dondu

Bingöl Karlıova'da sıcaklık -20 derece! Havaya atılan kaynar su dondu

Gündüz sıcaklığının da eksi 20 dereceleri bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaya serpilen kaynar su dondu, o anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Bingöl Karlıova'da sıcaklık -20 derece! Havaya atılan kaynar su dondu

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte dere ve nehirler buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce yükseklikte buz sarkıtı oluştu. Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı gündüzleri de sıfırın altında 20 dereceye düşerken, vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. 

18
Bingöl Karlıova'da sıcaklık -20 derece! Havaya atılan kaynar su dondu

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinde kaynattıkları suyu havaya attı. Sıcak suyun yere düşmeden donduğu anlar, görsel şölen oluşturdu. 

28
Bingöl Karlıova'da sıcaklık -20 derece! Havaya atılan kaynar su dondu

Havaların giderek soğuduğunu belirten Fatih Karabulak, "Karlıova'da hava eksi 20'li derecelerde. Havaya attığımız su bile anında dondu. Bu anları, görsel bir şölene dönüştürdük. Gündüz başka, gecede bir başka güzel oldu" dedi.

38
Bingöl Karlıova'da sıcaklık -20 derece! Havaya atılan kaynar su dondu
48