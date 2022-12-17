Binaya patlayıcı koymuştu! O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bakın daha önce neler yapmış neler!

İlk vukuatı değil

Binaya koyduğu el yapımı patlayıcılarla kısa süreli korkuya sebep olan şüpheli Ö.T.’nin bu vukuatının ilk olmadığı ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen Ö.T’nin Şubat 2021 tarihinde de Avsallar Mahallesindeki kaçak yapı olduğu gerekçesi ile barakasının yıkılmasına öfkelenip kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

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