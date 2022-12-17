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Binaya patlayıcı koymuştu! O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bakın daha önce neler yapmış neler!

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Binaya patlayıcı koymuştu! O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bakın daha önce neler yapmış neler!

ANTALYA'da binaya 3 tane patlayıcı koyan kadının daha önce de pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayıp bir kişinin de binadan atlarken yaralanmasına sebep olduğu ortaya çıktı.

Binaya patlayıcı koymuştu! O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bakın daha önce neler yapmış neler!

Bölgede yaşayanları şaşkına çeviren olay İncekum Mahallesi’nde yaşandı. 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP’yi gören K.U.’nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. 

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Binaya patlayıcı koymuştu! O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bakın daha önce neler yapmış neler!

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi.

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Binaya patlayıcı koymuştu! O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bakın daha önce neler yapmış neler!

PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü. Şüpheli Ö.T. (41) isimli kadın Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.

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Binaya patlayıcı koymuştu! O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bakın daha önce neler yapmış neler!

İlk vukuatı değil
Binaya koyduğu el yapımı patlayıcılarla kısa süreli korkuya sebep olan şüpheli Ö.T.’nin bu vukuatının ilk olmadığı ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen Ö.T’nin Şubat 2021 tarihinde de Avsallar Mahallesindeki kaçak yapı olduğu gerekçesi ile barakasının yıkılmasına öfkelenip kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

İŞTE OLAY ANI VİDEOSU - TIKLA İZLE

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