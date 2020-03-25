Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi toprağa verildi cenazede maskeli önlem
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın vefat eden annesi Havva Yıldırım (88) İstanbul’da toprağa verildi.
Havva Yıldırım için Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.
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Cenazede koronavirüs salgını nedeniyle maskeli önlem alındı. Yıldırım da cenazenşn defninden sonra kabir başında dua etti.
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