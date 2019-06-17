Binali Yıldırım yarı babam sayılır! Deniz Akkaya'dan bomba açıklamalar

Kızını kardeşini çok severim

-Kendisinin kızını da, kardeşini de iyi tanırım. Çok da severim. Bu tepkilerin kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Babama cenaze sırasında değil ama eve gelince söyledim. O da çok sinirlendi. Acımızı da, sevincimizi de paylaşan törenler bizi bir araya getirir, birleştirir.