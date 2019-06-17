Binali Yıldırım yarı babam sayılır! Deniz Akkaya'dan bomba açıklamalar
Manken Deniz Akkaya'nın annesinin cenazesine AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım çelenk göndermişti. Sosyal medyada bu durum şaşkınlık yaratmıştı. Meğer Deniz Akkaya ile Binali Yıldırım çok iyi tanışıyormuş. Deniz Akkaya hiç bilinmeyen o bağı açıkladı.
Ünlü model Deniz Akkaya, geçtiğimiz anneler gününü acılı bir şekilde geçirmiş, annesi Dinemyis Akkaya'yı kaybetmişti. Akkaya'nın annesinin cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, taziye için çelenk hazırlatmıştı. Deniz Akkaya olayla ilgili konuştu ve Binali Yıldırım ile olan bağını açıkladı. Meğer ailecek tanışıyorlarmış.
Deniz Akkaya şunları söyledi:
-"Çok üzüldüm. Binali Yıldırım, babamın iş arkadaşı. Cenaze sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Annemin cenazesi kalkarken yanda başka bir cenaze vardı. O cenazeye katılanlar Binali Bey'in çelengine tepki göstermiş.
Binali Yıldırım yarı babam sayılır
-Tepki o kadar çok olmuş ki Binali Bey'in koruması; yanıma gelip 'Çelengi kaldıralım isterseniz' dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve 'Çelengi daha da öne koyun' dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu, benim de yarı babam sayılır.
Kızını kardeşini çok severim
-Kendisinin kızını da, kardeşini de iyi tanırım. Çok da severim. Bu tepkilerin kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Babama cenaze sırasında değil ama eve gelince söyledim. O da çok sinirlendi. Acımızı da, sevincimizi de paylaşan törenler bizi bir araya getirir, birleştirir.