Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi
Tüm Türkiye'nin merakla beklenen İmamoğlu ve Yıldırım karşılaşması yapılıyor. İşte detaylar
23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bir hafta kala tarihi bir buluşma gerçekleşiyor.
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Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na ilk gelen aday Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu olduğu görüldü.
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Gazetecilerin Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" dedikten sonra içeri girdi.
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Daha sonra da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi.
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