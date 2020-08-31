Binali Yıldırım memleketinde rafting yaptı, nehirde yüzdü

"Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için her şey var. Su sporları, doğa sporları ve yamaç paraşütü var. Karanlık Kanyon'ndan Taş Yol trafiğine, Eğin'den İliç Eriç Kanyonu’na, Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'nden kültürel zenginliklerinin yer aldığı Munzur Ergan Kayak Merkezi ve Keşiş Dağları’ndaki Yedi Göller Bölgesi'ne kadar Erzincan, bütün ziyaretçiler için çok güzel zengin turizm imkanları sunuyor."