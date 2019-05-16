Binali Yıldırım dümene geçti kaptanlık yaptı renkli görüntüler

Bandırma vapuruyla aynı güzergahı izleyerek Samsun’a gidecek tekneleri selamlayan Yıldırım, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Yıldırım, “Ümit ediyorum, bu seçimlerin her türlü şaibeden ve şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın” dedi.