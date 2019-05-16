Binali Yıldırım dümene geçti kaptanlık yaptı renkli görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atatürk’ün Bandırma vapuruyla Samsun’a hareketinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi’ne katıldı.
Bandırma vapuruyla aynı güzergahı izleyerek Samsun’a gidecek tekneleri selamlayan Yıldırım, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Yıldırım, “Ümit ediyorum, bu seçimlerin her türlü şaibeden ve şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın” dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuruyla İstanbul’dan hareketinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi’nin başlangıç törenine katıldı.
Kalamış Marina’dan Armutlu römorkörünün dümenine geçen Yıldırım, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndan yolculuklarına başlayan tekne ve yelkenlileri izledi. Denize açılmadan önce marinada basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi:
“16 Mayıs çok önemli tarihimizde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce milli mücadeleyi başlatmak için buradan, İstanbul’dan Bandırma vapuruyla, 18 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı gündür.