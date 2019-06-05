Binali Yıldırım doğup büyüdüğü Kayı köyü'ne gitti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından Erzincanın Refahiye İlçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne gitti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti.
Yıldırım, Köyünde ilk olarak beraberinde eşi Semiha Yıldırım ile birlikte aile mezarlığını ziyaret ederek, Babası Hacı Dursun, Annesi Bahar ve Dedesi Hacı Bekir Yıldırım için dua etti.
Binali Yıldırım daha sonra, köy konağında kendisini bekleyen köylülerinin bayramını tebrik ederek, kısa bir konuşma yaptı.
Gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından “Topal Dursun’un oğlu olarak dünyaya geldiğim baba ocağında, Refahiye’deyiz.” şeklinde paylaşım yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım’ın yayımlamış olduğu fotoğrafta ise aile kabristanında dua ettiği görüldü.