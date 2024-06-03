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Binada 'kapıcılar kralı', sahada 'şalvarlı Mourinho' olarak tanınıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Binada 'kapıcılar kralı', sahada 'şalvarlı Mourinho' olarak tanınıyor

Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor'un teknik direktörü ve aynı zamanda apartman görevlisi Mezher Tekçi, sırtına astığı Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ediyor.

Binada 'kapıcılar kralı', sahada 'şalvarlı Mourinho' olarak tanınıyor

Merkez Kayapınar ilçesinde 126 daireli sitede 17 yıldır apartman görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Tekçi, şapkasından ayakkabısına kadar tüm giysilerinde kentin spor kulüplerinin renkleri yeşil ve kırmızıyı tercih ediyor.

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Binada 'kapıcılar kralı', sahada 'şalvarlı Mourinho' olarak tanınıyor

Tekçi, ekmeğini kazandığı bu işin yanı sıra 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'un da gönüllü olarak teknik direktörlüğünü yapıyor.

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Binada 'kapıcılar kralı', sahada 'şalvarlı Mourinho' olarak tanınıyor

Binada "Kapıcılar kralı", sahada ise "Jose Mourinho" olarak nitelendirilen ve sosyal medyada açtığı "Şalvarlı Mourinho" hesabıyla ilgi gören Tekçi, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmadı.

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Binada 'kapıcılar kralı', sahada 'şalvarlı Mourinho' olarak tanınıyor

Günlük giyindiği yeşil kırmızı renklerdeki kıyafetlerinin üzerine Filistin bayrağı asan, boynuna Filistin'i temsil eden atkı takan Tekçi'nin protestosu bununla da sınırlı kalmadı. Tekçi, bina sakinlerinin siparişlerini temin ederken İsrail menşeli ürünleri satın almıyor.

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