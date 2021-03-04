Bin kamyon moloz 25 kişilik ekip! İzmir depremi sonrası hepsi enkazın altından çıktı

Diğer iki binada da çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulundu. Polis nezdinde teslim alındı ve zabıt tutularak savcılığa gönderildi. Büyük acıları var, depremzedelerin bu acısını bir nebze de olsa eşyalarını bularak azaltmak bizleri mutlu ediyor. Bin kamyonun üzerinde moloz geldi. Alanda toplamda 25 kişi çalışıyor" dedi.