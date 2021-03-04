Bin kamyon moloz 25 kişilik ekip! İzmir depremi sonrası hepsi enkazın altından çıktı
İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların molozlarının depolandığı alanda çalışan 25 işçi depremzedelere ait anıları ve eşyaları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Polis eşliğinde yapılan aramalar sonucu ulaşılan eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.
İzmir’de can kayıplarının yaşandığı depremde yıkılan Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarından çıkan moloz yığınları, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde bulunan güvenlik depolama sahasında muhafaza ediliyor. 7 gün 24 saat boyunca polis ekipleriyle korunan moloz yığınlarında, depremzedelere ait eşyalar, ihaleyi alan bir firma tarafından ayrıştırılıyor. Yapılan hassas çalışmalar sonucu ulaşılan çanta, altın, takı, oyuncak ya da fotoğraf albümü gibi eşyalar polis ekiplerine teslim ediliyor. Ayrıştırma işlemi ise polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor. Ayrıştırma işlemi yapan 25 işçinin, her sabah mesaiye geldiklerinde ve alandan ayrılırken polisler tarafından üst aramaları yapılıyor.
Enkazdan manevi yönü yüksek eşyalar çıktığı gibi yüklü miktarda altın ve paranın da çıktığını dile getiren firmanın koordinatörü Coşkun Cihangir, "Burada yıkılan dört binanın enkazı bulunuyor. Bu binalar Rıza Bey, Doğanlar, Emrah ve Yağcıoğlu apartmanları. Bu binalar büyük bir trajedinin yaşandığı binalarımızdı.
Molozların arasından vatandaşlarımızın değerli eşyalarını bulmak için ayrıştırma işlemi yapmaktayız. Bir nebze de olsa depremzedelere yardımcı olmak için altınlarını, paralarını, değerli eşyalarını, fotoğraf albümlerini, çocuklara ait oyuncakları bulmaktayız. Emrah ve Rıza Bey apartmanlarında çalışmalarımızı tamamladık.
Diğer iki binada da çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulundu. Polis nezdinde teslim alındı ve zabıt tutularak savcılığa gönderildi. Büyük acıları var, depremzedelerin bu acısını bir nebze de olsa eşyalarını bularak azaltmak bizleri mutlu ediyor. Bin kamyonun üzerinde moloz geldi. Alanda toplamda 25 kişi çalışıyor" dedi.