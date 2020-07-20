Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular

"Bu işi seviyoruz"

Emekli olduktan sonra doğayla iç içe olmak istediklerini belirten Hüseyin Gündogar, "İnsanlar emekli olduktan sonra mutlaka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de eşimle beraber tıbbi aromatik bitkiler kursuna gittik. Bu bahçeyi ilk başta hobi olarak düşündük ve lavanta dikmeye karar verdik. Emekli insan ne yapar, mutlaka bir şeyler yapması lazım. Doğayla bütünleşmesi lazım. Bu işi de seviyoruz" dedi.