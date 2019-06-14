BİM'den Babalar günü ve karne hediyesi indirimli ürünler! 14 Haziran Aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Xiaomi Redmi Go cep telefonu dikkat çekerken, Elektrikli bisiklet ve Derin dondurucu gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok yazlık giyim ürünleri ve ev araç gereçleri öne çıkıyor. İşte 14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...