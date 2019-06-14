BİM'den Babalar günü ve karne hediyesi indirimli ürünler! 14 Haziran Aktüel ürünler kataloğu!
BİM 14 Haziran Cuma gününden 17 Haziran'a kadar indirimli aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Xiaomi Redmi Go cep telefonu dikkat çekerken, Elektrikli bisiklet ve Derin dondurucu gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok yazlık giyim ürünleri ve ev araç gereçleri öne çıkıyor. İşte 14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Xiaomi Redmi Go cep telefonu dikkat çekerken, Elektrikli bisiklet ve Derin dondurucu gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok yazlık giyim ürünleri ve ev araç gereçleri öne çıkıyor. İşte 14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
Elektrikli Bisiklet
2.199,00
Derin Dondurucu
1.399,00
Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu
699,00
Emoji Deniz Yatağı
85,00
Kamp /Plaj Sandalyesi
39,90
Işıklı Scooter Bigfoot
149,00
Badminton Seti
19,90
Yüzücü Gözlüğü
29,90
Şnorkel Tam Yüz Dalış Maskesi
79,00
Plaj Oyun Seti
11,50
Elektrikli Sinek Öldürücü Raket
17,90
Bahçe Hortumu
49,90
Termo Piknik Çantası 25 Lt
16,90
Balkon/ Bahçe/Plaj Şemsiyesi
75,00
Plastik Şemsiye Bidonu 20 Lt
19,90
Taşınabilir Şarj Aleti 8000 Mah
49,00
Hızlı Kurulan Gölgelik / Çadır
89,00
Havuz
49,00
Fileli Deniz Yatağı
29,90
Direksiyonlu Deniz Simidi
14,90
Pompa
17,90