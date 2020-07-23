BİM kurbanlık fiyatları 2020 büyükbaş-küçükbaş hisse fiyatı ne kadar oldu?

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, müslüman alemini kurbanlık alma telaşı sardı. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş, dana koyun kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. Peki BİM'de 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu?