BİM aktüel 29 Mayıs 2020 kataloğu indirim yağmuru başladı
BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de biribirinden farklı birçok üründe büyük indirim var. Kamp malzemelerinden, bisiklete züccaciyeden ev aletlerine onlarca ürün piyasa fiyatının çok altında BİM 29 Mayıs aktüel kataloğunda.
BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bugün birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarın yani cuma günü züccaciyeden ev eşyalarına oyuncak bisiklete birçok üründe büyük indirim olacak. Koronavirüs nedeniyle BİM ürünleri çarşamba gününden itibaren raflarda yerini aldı. Peki 29 mayıs aktüel ürünler listesinde neler var?
Haftanın BİM 28 Mayıs 2020 aktüel katalog ürünleri belli oldu. Normalde 29 Mayıs’da raflarda yerini alması beklenen ürünler Covid19 sebebiyle 27 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacak. Katalogta dikkat çeken ürünlerin başında; SJCAM 4K-Wifi Air Aksiyon Kamerası 349 TL, HP Wireless Mouse 59,90 TL, Dijitsu 55ʺ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Led TV 2299 TL, TWS Bluetooth Kulaklık 75 TL, Karaoke Hoparlör 99,90 liradan satışa sunulacak.
139 TL, Intex kamping Şişme Mat 79,90 TL, Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi 59,90 TL, Alüminyum Kamp Matı 19,90 TL, Omuz askılı Spor Çanta 28,90 TL, Kampçı Baltası 39,90 TL, Dynamic Silikon Katlanabilir Kancalı Matara 29,90 TL, Ortopedik Yastık 27,50 TL, Moblyon Kampçı Masası 49,90 TL, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL, Rookie Scooter 249 TL, Lüks Şark Kilim 18,90 TL, Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim 49,90 TL ve çok fazla ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel katalog ürünlerinin tam listesi ve görselleri…
Farklı renklerde Kare Süzgeç Seti 9,95 TL. Farklı renk seçeneklerinde 3’lü Contalı Dikdörtgen Saklama Kabı 13,90 TL. Lav Kilitli Saklama Kabı 7,50 TL. Rakle 3’lü Ayaklı Dondurmalık 18,50 TL. Altlıklı Kaşıklık 4,95 TL. Şekilli Krep Tava 12,50 TL.