BİM aktüel 29 Mayıs 2020 kataloğu indirim yağmuru başladı

BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bugün birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarın yani cuma günü züccaciyeden ev eşyalarına oyuncak bisiklete birçok üründe büyük indirim olacak. Koronavirüs nedeniyle BİM ürünleri çarşamba gününden itibaren raflarda yerini aldı. Peki 29 mayıs aktüel ürünler listesinde neler var?