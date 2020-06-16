BİM aktüel 16 Haziran kataloğu 2020 fırsat ürünleri incelemesi
BİM aktüel 16 Haziran kataloğu yine fırsatlarla dolu, haftalardır beklenen ürünler çok uygun fiyata raflarda. BİM 16 Haziran ve 19 Haziran aktüel kataloğunda bu hafta kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor. Kadın erkek bakım kremleri ve şampuanları haftanın göze çarpanları arasında. Titreşimli yüz temizleme cihazı ise 16 Haziran aktüel kataloğunun en çok ilgi gören ürünü.
BİM aktüel kataloğu 16 Haziran ürünlerinin olduğu broşür yine büyük ilgi gördü, indirimli ürünler detaylı incelendi. Bu hafta BİM aktüel 16 Haziran kataloğunda kişisel bakım ve hijyen ürünleri ön planda. 3 renkli termo oje, Kil maskesi, Duru katı sabun, Kolye, küpe ve tokalarda birçok indirimli fiyatlar yer alıyor. İşte, BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
İşte yeni haftada alıcılarını bekleyecek olan o indirimli ürünler ve fiyatlarıyla ilgili detaylar…
BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN 2020 SALI KATALOĞU
Salı günü satışta olacak listede en fazla dikkat çeken ürün 24,90 TL’den satışa sunulan yüz temizleme cihazı oldu. Bunun yanı sıra kadın parfümü, çeşitli renklerde ojeler, makyaj ürünleri ve takılar da satışta olacak.
Erkeklere özel şampuan, tıraş bıçağı ve parfüm de yine raflarda alıcılarını bekleyecek. Bunların yanı sıra sıvı sabun, katı sabun, mini jel oda kokusu ve diş fırçası gibi ürünler de dileyen alışveriş tutkunları tarafından tercih edilebilecek.
Ürünler diğer haftalarda olduğu gibi her mağazada sınırlı sayıda olacak. Bu nedenle aradığı ürünü bir mağazada bulamayan kişiler dilerse şansını diğer mağazalarda da deneyebilecekler.