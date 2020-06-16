BİM aktüel 16 Haziran kataloğu 2020 fırsat ürünleri incelemesi

İşte yeni haftada alıcılarını bekleyecek olan o indirimli ürünler ve fiyatlarıyla ilgili detaylar…

BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN 2020 SALI KATALOĞU

Salı günü satışta olacak listede en fazla dikkat çeken ürün 24,90 TL’den satışa sunulan yüz temizleme cihazı oldu. Bunun yanı sıra kadın parfümü, çeşitli renklerde ojeler, makyaj ürünleri ve takılar da satışta olacak.