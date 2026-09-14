BİM Aktüel 15-20 Eylül ürünleri yayınlandı! Cep telefonu, Süpürge, Oyuncu bilgisayarları...
BİM’in 15-20 Eylül aktüel kataloğu, aralarında Monster oyuncu bilgisayarları, Philips süpürgeler, Omix akıllı telefon ve xDrive oyuncu koltuklarının yer aldığı cazip teknoloji ve ev aletleri fırsatlarıyla raflardaki yerini alıyor.
BİM, Eylül ayı boyunca her salı ve cuma bütçe dostu alışveriş imkanı sunarken, bu dönemde klasik reyonların yanı sıra ev yaşamını kolaylaştıran pratik çözümler ve teknolojik alternatiflerle zenginleştirilmiş geniş bir ürün gamını raflara taşıyor.
BİM 15-20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ...
15 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Kakaolu Fındık Kreması Nutella 1000 g 210 TL
- Çilek Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi Süsse 300 g 35 TL
- Sünger Bob Lisanslı & Yumuşak Şekerli Bardak 10 g 199 TL
- Yumuşak Şeker Bebeto Ice Cream 120 g 45 TL
- Vanilya Dolgulu Kurabiye New Yorkers 160 g 89 TL
- Karışık Yumuşak Şeker Bebeto Pick/Mix 650 g 159 TL
- Bromelain Şurubu Zühre Ana 250 ml 219 TL
- Kuru Meyve Çeşitleri Dokuru Shot 59 TL
- Siyez Buğdayı Patlağı Karabio 100 g 39 TL
- Çubuk Kraker Atıştır 40 g 3,50 TL
- Baharatlı Çubuk Kraker Ülker Krispi 175 g 32 TL
- Sandviç Kek Luppo 189 g 69 TL
- Süt Dilimi Kinder 4x28 g 59 TL
- Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 g 79 TL
- Dolgulu Çikolata Çeşitleri Konak Hanımefendi 85 g 79 TL
- Dolgulu Kaplamalı Gofret Çeşitleri Markolato 170 g 129 TL
- Mini Yumurta Çikolata Ozmo 154 g 129 TL
- Kinder Suprise Yumurta 20 g 39 TL
- Çikolata ve Kavrulmuş Hindistan Cevizi Kaplamalı Sütlü - -- Kremalı Bisküvi Eti Kombo 96 g 27,50 TL
- Sütlü Çikolatalı Bisküvi Çeşitleri Çizmeci 30 g 14,50 TL
- Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi Ülker McVitie's 150 g 65 TL
- Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi Ülker Haylayf 3x84 g 49 TL
- Çikolatalı Sos Dolgulu Kek Dankek Magma 65 g 15 TL
- Patates Cipsi Master Potato 160 g 89,50 TL
- Nohut Cipsi Züber 75 g 69,50 TL
- Riviera Zeytinyağı Komili 5 L 975 TL
- Üzüm Pekmezi Koska 1300 g 199 TL
- Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg 269 TL
- Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL
- Sebzeli Burgu Makarna Filiz 350 g 29,50 TL
- Kokteyl Yeşil Zeytin Marmarabirlik 800 g 205 TL
- Tahin Serel 1 kg 169 TL
- Makarna Çeşitleri Barilla 500 g 44,50 TL
- Lazanya Barilla 400 g 119 TL
- Junior Sevimli Rakamlar Makarna Pastavilla 350 g 27,50 TL
- Tam Buğday Kalem Makarna Pasta Veneta 350 g 27,50 TL
- Bulgur Çeşitleri Torku Çatalhöyük 1 kg 42,50 TL
- Tortilla Lavaş Tortiva 700 g 69,50 TL
- Denge Tam Buğdaylı Çiya Tohumlu Grissini Uno Grissuno 150 g 75 TL
- Közlenmiş Patlıcan Tada 520 g 42,50 TL
- Fit Ekmek Çeşitleri Fit Ekmek 300 g 79 TL
- Helva Çeşitleri Tatlan 500 g 65 TL
- Rendelenmiş Domates Tukaş 700 g 41,50 TL
- Taco Kabuğu Aly 90 g 64,50 TL
- Üzüm Sirkesi Tariş 5 L 179 TL
- Topping Sos Çeşitleri Gülsan 350 g 69 TL
- Granola Çeşitleri Patiswiss 200 g 99 TL
- Çikolatalı Süt İçimino 6x180 ml 79 TL
- Çilekli Süt İçimino 6x180 ml 79 TL
- %1,5 Yağlı Süt İçim 6x200 ml 79 TL
- Puding Danette 59,50 TL
- Artizan Tost Superfresh 165 g 135 TL
- Somon Porsiyon Dardanel 400 g 219 TL
- California Maki Sushida Dardanel 140 g 159 TL
- Parmak Patates Mutfağım 2500 g 185 TL
- Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri Peysan 425 g 239 TL
- Krem Peynir Aknaz 2x150 g 67,50 TL
- Az Yağlı Beyaz Peynir Peysan 800 g 165 TL
- Tam Yağlı Süzme Peynir İçim 2x250 g 159 TL
- Peynir Çeşitleri Bahçıvan 200 g 115 TL
- Çilekli Quark Sek 140 g 55 TL
- Ayran Sek 200 ml 9,50 TL
- %0,6 Yağlı Yoğurt Sek 3000 g 149 TL
- %3 Yağlı Yoğurt İçim 3000 g 199 TL
- Orman Meyveli Kefir İçim 1 L 99 TL
- Protein Süt Sek 1 L 89 TL
- %0,5 Yağlı Süt Yörsan 1 L 41,50 TL
- Piliç Jumbo Sosis Banvit 330 g 79 TL
- Piliç Kangal Sucuk Aytaç 450 g 99 TL
- Chrispy Tavuk Burger Kajun Time 650 g 199 TL
- Dana Döner Namet 4x250 g 750 TL
- Çıtır Tavuk Parçaları Banvit 700 g 199 TL
- Piliç Acılı Kebap Gedik 1000 g 139 TL
- Soslu Dana İnegöl Köfte Akşeker 500 g 279 TL
16 EYLÜL ÇARŞAMBA BİM EVE TESLİM KATALOĞU
- Abra A5 V22.4.7 Oyun Bilgisayarı Monster 40.990 TL
- Tulpar TD3 V1.9.6.3 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL
- Tulpar T7 V26.4.11 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL
- xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu 8.490 TL
- xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu 8.990 TL
- Mobil Çalışma Masası 9.990 TL
- SSB Furniture Zen Çalışma Masası 2.450 TL
- SSB Furniture Zen Kitaplık 3.450 TL
BİM 18 EYLÜL CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Casilda Home Banyo Paspas Seti 2'li 419 TL
- Jüt Sepet 24x17x14 cm 139 TL
- Jüt Sepet 30x21x18 cm 159 TL
- Jüt Yuvarlak Çamaşır Sepeti 36x40 cm 249 TL
- Su Emici Paspas 58x38 cm 99 TL
- Kurulama Bezi 40x60 cm 69 TL
- Silikon Yastık 50x70 cm 149 TL
- Keten Görünümlü Dolgulu Kırlent 50x50 cm 99 TL
- Hambez Gabardin Pantolon Kadın 399 TL
- Bürümcük Pantolon Kadın 259 TL
- Terlik Çeşitleri Kadın-Erkek 69 TL
- Fermuarlı Sütyen Filesi 49 TL
- Çamaşır Yıkama Filesi 40x60 cm 29 TL
- Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 40x37 cm 49 TL
- Altın Başak Dikiş İpliği Seti 5'li 95 TL
- Altın Başak Yazma İpliği 100 g 59 TL
- Olyali 2'li Dikiş İpi 900 m 89 TL
- Yuvarlak Lastik 5 m 59 TL
- Düz Dikişsiz Bone 50 TL
- Fırfırlı Dikişsiz Bone 69 TL
- Flamlı Eşarp 100x100 cm 95 TL
- Yazma 100x100 cm 95 TL
- Saten İp Askılı Atlet Kadın 199 TL
- Atlet Erkek 159 TL
- Boxer Erkek 159 TL
- Boxer Kadın 119 TL
- Dagi Sütyen Çeşitleri Kadın 299 TL
- Külot Çeşitleri Kadın 3'lü 199 TL
- Kiğılı Dynamic Tenis Çorap Kadın 2'li 99 TL
- Katlanır Ayakkabılık 6 Katlı 949 TL
- Decolove 3 Katlı Katlanır Dolap 1.750 TL
- Tek Fiyat Bambu Mutfak Gereçleri 35 TL
- Bambu Peçetelik/Yağlık/Sirkelik Organizeri 199 TL
- Ahşap Görünümlü Standlı Saklama Kutusu 159 TL
- Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri 69 TL
- Bambu Peynir Tahtası Seti 149 TL
- Okyanus Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x7 cm 159 TL
- Okyanus Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x10 cm 169 TL
- Okyanus Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x14 cm 179 TL
- Saklama Kabı Seti 6'lı 119 TL
- Dondurucu Saklama Kabı Seti 3'lü 99 TL
- Metal 2 Katlı Çekmeceli Organizer 749 TL
- 4 Bardaklı Sürahi Seti 109 TL
- Siyah Metal Ürün Çeşitleri 129 TL
- Yuvarlak Metal Tepsi 149 TL
- Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL
- Kalorifer Peteği Fırçası 45 TL
- Toz Alma Aparatı 89 TL
- Kaydırmaz Vantuzlu Banyo Paspası 159 TL
- Glass in love Standlı Sıvı Sabunluk Seti 500 ml 529 TL
- Tüy Toplayıcı 10'lu 149 TL
- Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 45 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi 14 L 249 TL
- Temiz Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 11 L 399 TL
- Decolove Tek Fiyat Çok Amaçlı Plastik Raf Ürünleri 299 TL
- Emsan Vera Düdüklü Tencere 6 L 2.650 TL
- Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 1.650 TL
- Chef's Sahan 279 TL
- Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 579 TL
- Emsan Çaydanlık 1.290 TL
- Emsan 18 Parça Çatal-Kaşık-Bıçak Takımı 1.490 TL
- Emsan Kapaklı Çelik Sahan 699 TL
- Bonera Tava & Sahan Set 449 TL
- Rooc Soyacak Çeşitleri 20 TL
- Rooc Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak 65 TL
- LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 400 cc 89 TL
- LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 119 TL
- LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 1200 cc 139 TL
- LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 1900 cc 179 TL
- Glass in love Renkli Kalp Kapaklı Cam Kavanoz 700 ml 199 TL
- Glass in love Renkli Kalp Kapaklı Cam Kavanoz 1000 ml 229 TL
- Glass in love Çay/Bitki Çayı Demleme Şişesi 350 ml 399 TL
- Glass in love Gold Rimli Cam Kahve Fincan Takımı 90 ml 479 TL
- Glass in love Desenli Cam Su Şişesi 1000 ml 159 TL
- Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 ml 69 TL
- Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 475 cc 139 TL
- Paşabahçe Cam Servis Tabağı 89 TL
- Paşabahçe Safir Cam Kupa 250 cc 99 TL
- Paşabahçe Vefa Çay Bardağı 130 cc 99 TL
- Benante Hayvan Figürlü Kupa Çeşitleri 289 TL
- Benante Renkli Kase Çeşitleri 79 TL
- Topraksan Gravürlü Porselen Çerezlik Seti 190 cc 119 TL