BİM Aktüel 15-20 Eylül ürünleri yayınlandı! Cep telefonu, Süpürge, Oyuncu bilgisayarları...

BİM, Eylül ayı boyunca her salı ve cuma bütçe dostu alışveriş imkanı sunarken, bu dönemde klasik reyonların yanı sıra ev yaşamını kolaylaştıran pratik çözümler ve teknolojik alternatiflerle zenginleştirilmiş geniş bir ürün gamını raflara taşıyor.

BİM 15-20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ...