BİM 6 eylül aktüel katalog 2019 indirimli ürünler fiyat bilgisi
BİM 6 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta yine onlarca farklı üründe büyük indirim var. Sosyal medyada günler öncesinden yayılan BİM 6 eylül aktüel kataloğunda okul malzemelerinden, beyaz eşyaya, küçük ev eşyalarında gıdaya birçok indirimli ürün raflarda yerini aldı
Evinizin tüm ihtiyacını en uygun fiyata alma garantisi veren BİM marketlerde bugün yani 6 Eylül cuma günü büyük indirim var. BİM 9 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri, okul malzemeleri, teknolojik ürünler ve seyahat valizleri dikkat çekiyor. Bugün BİM aktüel kataloğunda Katlanır Yer sofrası: 39,90, 3'lü su bardağı: 18,90, 3'lü ayaklı renkli kup: 18,90, Desenli Cam Süt Şişesi: 5,25 liraya satılacak.
BİM 6 Eylül aktüel indirim broşürü günler öncesinden yayınlandı büyük BİM indirimi sosyal medyada olay oldu. BİM 6 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta okulların açılması dolayısıyla çeşit çeşit uygun fiyata kırtasiye malzemeleri raflardaki yerini aldı hem de piyasa fiyatının neredeyse yarısına.
BİM 6 EYLÜL 2019 aktüel ürünler aktaloğunu incelediğimizde Notebook, kulaklık, laptop çanta, yazıcı ve kablosuz mouse olmak üzere bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 6 Eylül aktüel ürünler kataloğu...
HP Notebook: 1,799.00
HP Kulaküstü Kulaklık H2800: 69,00
HP Laptop Çanta 15,6 Essential: 69,00
HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One: 179.00
HP Kablosuz Mouse: 49,90