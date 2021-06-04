BİM 4 Haziran aktüel ürünleri yeni katalog incelemesi
BİM aktüel ürünler 4 Haziran kataloğu yayınlandı. Yaz sezonun başlaması ile birlikte kamp ve tatil ürünleri bugün BİM raflarında yerini alacak. Tatil öncesi birçok kampanyalı ürünü uygun fiyat garantisi ile satan BİM aktüel ürünleri 4 Haziran kataloğu detaylı incelemesi ve fiyat bilgisi
BİM aktüel kataloğu 4 haziran broşürü günler öncesinden sosyal medyada yayınlandı. Yasakların kalkması ile birlikte yaz sezonu başladı, tatil hazırlıkları hız kazandı. Bugün, BİM 4 haziran aktüel kataloğunda kamp ve tatil ürünleri ön plana çıkıyor. 12 saat suyu sıcak tutan termos 149 liradan satılırken 2 litrelik çelik çay termosu 69 liradan satılıyor. İşte BİM aktüel kampanyalı 4 haziran ürünleri
Aktüel kataloğun ilk sayfasında 55 ve 65 ekran ultra HD smart televizyonlar bulunuyor. TV ağırlıklı sayfada yine 43 ekran full HD smart Linux TV, 43 ekran uydu alıcılı TV ve 40 ekran full hd uydu alıcılı TV yer alıyor.
Aktüel ürünlerin ikinci sayfasında ise motosiklet kask sistemi, çok fonksiyonlu özel sırt çantası, kablosuz mini kompresör ve powerbank, motosiklet lastik ve ısı basınç kontrol sistemi, motosiklet çantası, cilalı oto şampuanı, motosiklet selesi, boyun askısı ve çok amaçlı plastik kancalı file gibi ürünler bulunuyor.
Aktüel kataloğun son sayfasında ise 500 ml termos, 2 litre çelik termos, desenli viskon uzun etek, ergonomik sandalet çeşitleri, kavanoz kapakları ve çocuk terlik çeşitleri yer alıyor.