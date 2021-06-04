BİM 4 Haziran aktüel ürünleri yeni katalog incelemesi

Aktüel ürünlerin ikinci sayfasında ise motosiklet kask sistemi, çok fonksiyonlu özel sırt çantası, kablosuz mini kompresör ve powerbank, motosiklet lastik ve ısı basınç kontrol sistemi, motosiklet çantası, cilalı oto şampuanı, motosiklet selesi, boyun askısı ve çok amaçlı plastik kancalı file gibi ürünler bulunuyor.